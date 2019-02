Filmmakers vinden Nederlandse film middelmatig

Dat blijkt uit een enquête waarop 292 acteurs, scenaristen en/of regisseurs hebben gereageerd.



Doel was "nu eens niet over geld of bezoekcijfers" te praten, aldus organisator Filmmakersinitiatief 2018, maar te peilen hoe makers denken over inhoud en kwaliteit van de Nederlandse film. Zo geeft 87 procent aan de kwaliteit van Nederlandse speelfilms doorgaans van gemiddelde (54 procent) tot ondermaatse (33 procent) kwaliteit te vinden.



Nederlandse documentaires komen een stuk beter uit de bus: van de ondervraagden vindt het merendeel (66 procent) het niveau goed. Dramaseries zitten ertussenin: 76,4 procent beoordeelt die als gemiddeld tot goed. Van de ondervraagde filmmakers zegt 65 procent in het huidige Nederlandse filmklimaat eigen ideeën onvoldoende te kunnen ontwikkelen en uitvoeren.



De uitkomsten van de enquête zijn woensdag gepresenteerd en besproken met binnen- en buitenlandse gasten op een symposium in Eye Filmmuseum te Amsterdam, in aanwezigheid van minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) driehonderd filmmakers.



