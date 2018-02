Filmfestival voor drone-opnames in Amsterdam

Voor het International Drone Festival InAir.Amsterdam is een internationale onlinecompetitie gestart voor video's die met een op afstand bestuurd toestel zijn gemaakt.



Deelnemers kunnen korte films inzenden in de categorieën nieuws en documentaires, sporten, architectuur, landschap en fictie. Iedereen uit Nederland en de rest van de wereld kan zijn werk inzenden. Een jury, onder anderen bestaande uit regisseur Tim Oliehoek, directeur van de Nederlandse Filmacademie Bart Römer en presentator van het NOS Journaal Simone Weimans, kiest uit alle inzendingen per categorie een winnaar.



De competitie is al geopend, makers kunnen tot 18 april hun werk insturen. InAir.Amsterdam is op 2 mei in VondelCS in Amsterdam.