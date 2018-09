Filmfestival Pathé in recordaantal zalen

Het PAC-festival vindt voor de negentiende keer plaats. In onder meer bioscopen in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Groningen, Haarlem, Eindhoven, Leeuwarden en Utrecht zijn vijf voorpremières te zien van arthousetitels die de komende maanden in de bioscopen te zien zullen zijn.



Onder de films bevindt zich onder meer het Poolse liefdesdrama Cold War, dat in Cannes werd bekroond met de prijs voor beste regisseur. De film van regisseur Pawel Pawlikowski vertelt over de onmogelijke liefde tussen een dirigent en een zangeres van een groep die in het communistische Polen veel succes oogst.



Ook zal Loro te zien zijn, de nieuwe film van regisseur Paolo Sorrentino (La Grande Bellezza) over het leven van Silvio Berlusconi. De kaartverkoop voor het PAC-festival is van start gegaan.