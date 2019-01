Film Gotti met John Travolta is favoriet bij Razzie Awards

De film Gotti met John Travolta is favoriet bij de uitreiking van de Golden Raspberry Awards, de prijzen voor de slechtste filmprestaties van het afgelopen jaar. De maffiafilm is genomineerd in zes categorieën, zo werd maandag duidelijk.



De meest opvallende nominaties zijn echter voor de Amerikaanse president Donald Trump en zijn vrouw Melania. Donald maakt voor zijn 'rollen' in de documentaires Fahrenheit 11/9 en Death of a Nation kans in de categorie slechtste acteur. In beide docu's wordt archiefmateriaal van hem gebruikt.



Trump, die in 1991 al eens een 'Razzie' won als slechtste mannelijke bijrol in Ghosts Can't Do It, maakt ook nog eens kans in de categorie slechtste duo voor zichzelf en zijn 'zichzelf in stand houdende bekrompenheid'. Melania kan op haar beurt een award winnen voor haar 'bijrol' in Fahrenheit 11/9.



Framboos

De filmflop Gotti over maffiabaas John Gotti is in de race voor onder meer slechtste film en slechtste scenario. De andere genomineerden voor slechtste film zijn The Happytime Murders, Holmes & Watson, Robin Hood en Winchester.



De Razzies zijn goudkleurige beeldjes in de vorm van een framboos, een satirische tegenhanger van de Oscars. Ze worden traditiegetrouw de avond voor de prestigieuze Oscars uitgereikt. Het gala vindt dit jaar voor de 39e keer plaats.