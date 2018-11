Filemon ging er weer ouderwets lomp in tijdens de interviews

Dat 'phubbing' iemand negeren omdat je op je telefoon kijkt betekent, wist Lips niet

Filemon las de vragen nogal houterig van de autocue voor. Hij ging er wel weer ouderwets lomp in tijdens de korte interviews. Zo vertelde schaatsster Irene Schouten dat ze voor haar sociale media vaak selfies maakt in de sportschool die haar sponsort.



Waarop Filemon weinig subtiel vroeg: "Voel je je dan niet een beetje een hoer?"



De 25 meerkeuzevragen waren verdeeld over vijf categorieën met namen als Over mijn like.



Dat 'phubbing' iemand negeren omdat je op je telefoon kijkt betekent, wist Lips niet; dat influencer Miquela niet bestaat - want virtueel is - weer wel.



Over zijn totaalscore van 13 uit 25 was Lips maar matig tevreden, tot bleek dat de publiekswinnaar ook niet meer dan 15 vragen goed had beantwoord. De zeven BN'ers kwamen niet eens boven de 10 punten uit. Lips voelde zich op slag een heel stuk mediawijzer.



Reageren? hanlips@parool.nl