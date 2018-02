Fifty Shades Freed is mierzoet, maar veel maakt het niet uit

Fifty Shades Freed Regie James Foley

Met Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson

Te zien in Arena, Cinema Amstelveen, City, Filmhallen, De Munt, Tuschinski

Mierzoet getut en gedoe, een vleugje psychologie van de koude grond, achtervolgingen gecombineerd met opzichtige productplacement (Audi) en wat tegeltjeswijsheden ('als je geen fouten kunt maken, houdt geen huwelijk langer dan een week stand') wisselen elkaar vervolgens in een traag tempo af.



Ana (Dakota Johnson) en Christian (Jamie Dornan) hebben seks op een jacht, in een geparkeerde auto en in de Rode Kamer van Pijn. De ene keer met handboeien of ketens, de andere keer komt er aan vibrator of roomijs aan te pas.



Automatische piloot

Net als beide voorgangers - Samantha Taylor-Johnsons Fifty Shades

of Grey uit 2015 en het net als Fifty Shades Freed door James Foley ge­regisseerde Fifty Shades Darker (2017) - lijkt het slotstuk op de automatische piloot gemaakt; van spannings­opbouw is nauwelijks sprake, scènes volgen elkaar plompverloren op.



De geluidsband is dichtgesmeerd met gekir en liedjes over de liefde, trouw en ontrouw. Het ziet er allemaal wel gelikt uit, als een auto- of chocoladecommercial (zij ligt prachtig uit­gelicht in een zijden onderbroekje op de sofa van zijn penthouse).



Veel maakt het allemaal niet uit. Fifty Shades Freed wordt net zo'n succes als Grey en Darker, die wereldwijd bijna 950 miljoen dollar opbrachten.



Alleen woensdagavond gaan er al meer dan 117.000 vrouwen naar de speciale Ladies Nights die door het hele land worden georganiseerd.



Misschien is het een idee om E.L. James' bestseller Donkerder - Vijftig Tinten Donkerder Verteld Door Chris­tian ook maar te verfilmen.