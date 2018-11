Festival presenteert nieuwe generatie flamencomakers

Gedurende drie weken toont het festival flamenco in alle toonaarden en schakeringen, in acht steden, op meer dan 25 locaties. De ruim vijftig voorstellingen en concerten worden omlijst met masterclasses en workshops, lezingen, artists talks, films en documentaires, kinder-, jeugd- en amateurvoorstellingen en openbare ritme- en flamenco-yogalessen.



In de openingsvoorstelling D.Quixote strijdt de Spaanse danser en choreograaf Andrés Marín 'tegen de windmolens van de traditie, speels, haarscherp en uiterst virtuoos op voetbalschoenen en een skateboard'.



In de slotvoorstelling La Fiesta neemt de Spaanse flamencodanser Israel Galván de bezoeker mee naar een afterparty, waar tot in de kleine uurtjes wordt geïmproviseerd.



Nieuwe generatie

Naast de mannelijke iconen presenteert het festival een nieuwe generatie vrouwelijke flamencomakers. Patricia Guerrero is 'Dancer in Focus'. De jonge danseres uit Granada is te zien in Distopía, waarin de hand van de maestro Andrés Marín voelbaar is.