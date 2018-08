Festival Loveland krijgt wel erg veel gunsten

1. Wat is er aan de hand?

Omwonenden van het Sloterpark kregen een paar weken geleden een brief in de bus met informatie over Loveland, een dancefestival waar dit weekend 30.000 bezoekers op af komen. Een van de mededelingen: een deel van het park is in totaal 18 dagen afgesloten voor publiek.



Loveland heeft 16 dagen uitgetrokken voor de op- en afbouw en dan zijn er nog twee festivaldagen. En dat is niet het enige.