Feministische graffiti siert pui van het Stedelijk

Terwijl Castro op deze kille dag klappertandend op een hoogwerker met verfbussen in de weer is, proberen bezoekers van het Stedelijk een gesprekje aan te knopen. Wat doet ze daar precies? En hoe maak je eigenlijk zo'n schildering?



Castro mag hier wellicht geen beroemdheid zijn; CNN noemde haar al eens 'Brazil's graffiti queen'. De straatkunstenaar gebruikt haar werk om aandacht te vragen voor vrouwenrechten en huiselijk geweld, waar ze zelf slachtoffer van is geweest. Over de hele wereld zijn schilderingen van haar hand te vinden; maandag stond ze nog een muurtje in Londen te versieren. Haar komst in Amsterdam is geen toeval: vandaag is het Internationale Vrouwendag en staat in het Stedelijk het Mama Cash Feminist Festival op de agenda.



Klassieke Castro

De schildering op het Stedelijk is een klassieke Castro, vertelt ze, en dat blijkt vooral uit de twee afgebeelde vrouwen van wie de gezichten in elkaar overlopen. "Ik maak vaak van die Siamese tweelingen, om uit te beelden dat vrouwen samen sterk staan."