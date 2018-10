Feest voor Spijkers met Koppen na roerige week

Spijkers met Koppen was afgelopen week volop in het nieuws, maar niet vanwege het aanstaande jubileum. Felix Meurders, die het radioprogramma al 24 jaar presenteert, zou met zijn 72 jaar te oud zijn. Omdat de NPO een jonger publiek wil aanboren, moest hij plaatsmaken.



Dat besluit zorgde voor veel ophef. Niet alleen Dolf Jansen, die Spijkers met Koppen met Meurders presenteert, reageerde teleurgesteld. Fans van het programma waren op social media boos en ouderenbond ANBO en 50PLUS-senator Jan Nagel wonden zich op over de 'leeftijdsdiscriminatie'.



Hoop

Maandagavond kwam het verlossende woord: de NPO kwam terug op het besluit om Meurders de laan uit te sturen. De presentator zelf liet weten 'heel blij' te zijn met het besluit. "Eindelijk is de periode van onzekerheid voorbij. Dank aan iedereen die me heeft gesteund."



Nu het presentatieduo Meurders en Jansen intact blijft, is het tijd voor feest. Met een jubileumshow, die in het teken staat van hoop, en bol staat van muziek, cabaret en columns wordt de mijlpaal gevierd. Niet alleen premier Mark Rutte schuift aan, ook onder anderen cabaretiers Niels van der Laan, Jeroen Woe en Daniel Arends komen langs. Livemuziek is er van Jett Rebel, Rowwen Hèze en Stef Bos. Onder anderen Floortje Dessing, Lilianne Ploumen en geluksgoeroe Leo Bormans vertellen over hoop. De uitzending is tussen 16.00 uur en 18.00 uur live te volgen bij BNNVara op NPO Radio 2.



Ter ere van het jubileum is er een speciaal feestlied, dat vorige maand al werd uitgebracht. Jansen schreef het nummer Dertig samen met cabaretière Hanneke Drenth. De presentator zei eerder al uit te kijken naar de volgende mijlpaal. "Een radiomonument zijn is mooi, dertig jaar bestaan ook, maar mij gaat het erom de komende twintig jaar topradio te blijven maken."