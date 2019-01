Fans weten het zeker: reünie van Krezip op Pinkpop

Jacqueline Govaert, die het initiatief nam tot het voortijdige pensioen van de groep, begon een sololoopbaan. Ze maakte drie soloalbums en trad veel op in theaters. Van de rest van de bandleden vond een deel emplooi in de begeleidingsgroepen van andere artiesten.



Gitarist Jan Peter Hoekstra speelt bij Douwe Bob. Govaerts zus Anne stapte uit de muziek en ging in de horeca werken. Bij toetseniste Annelies Kuijsters werd in 2014 lymfklierkanker geconstateerd. Ze werd met succes behandeld.



Nostalgische liedjes

Govaert wilde aanvankelijk muzikaal afstand scheppen van Krezip, maar nam op haar derde soloalbum twee nostalgische liedjes over haar tijd in de band op. Ze vertelde erbij: "Vlak nadat we waren gestopt, instrueerde ik de boeker van mijn concerten: 'Zeg er wel heel duidelijk bij dat ik géén enkel liedje van Krezip speel.' Ik wilde me echt afzetten tegen de band."



Pas na zes jaar verscheen I Would Stay weer op de setlijst. "Het voelt weer goed om het te spelen. Sterker: ik vraag me weleens af waarom ik er toch zo moeilijk over deed. Ik moest waarschijnlijk zelf ook loskomen. Nu denk ik: doe een beetje relaxed en wees trots op die liedjes.''