Fans van Avengers aan het woord: 'Het is geen keuze'

Endgame is de vierde Avengers-film en de 22ste film in het 'Marvel Cinematic Universe' rond ­bekende ­superhelden als Captain America, Iron Man en Thor. Marvel valt onder The Walt Disney Company.



In Avengers Endgame gaan de superhelden het gevecht aan met Thanos, de supervillain die in de vorige film de helft van de ­wereldbevolking uitroeide. De films zijn gebaseerd op de Marvelstripboeken. De eerste film die uitkwam over het superheldenuniversum was Iron Man in 2008.