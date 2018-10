Fans brengen massaal Koos Alberts laatste groet

Vele honderden mensen kwamen naar het crematorium Amersfoort in Leusden (Utrecht) om bloemen te leggen en langs zijn kist te lopen om afscheid te nemen.



Terwijl vele honderden mensen langs de kist liepen, groeide eromheen een bloemenzee. "Alle standaarden voor bloemen zijn binnen al vol," zei Leo Lukassen (73), die decennialang de manager van de artiest was, nadat een halfuur was verstreken.



Hits

Koos Alberts, echte naam Koos Krommenhoek, wordt vrijdag in besloten kring gecremeerd. De zanger uit de Jordaan was beroemd om hits als 'Ik Verscheurde Je Foto en Eenmaal Kom Je Terug.



In 1984 stond Koos Alberts met drie hits tegelijk in de top 10. Dat leverde hem een vermelding op in het Guinness Book of Records. Sinds 1987 trad hij op in een rolstoel, nadat hij op de terugweg van een optreden door vermoeidheid tegen een boom was gereden en een dwarslaesie opliep.