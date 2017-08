Facebook maakt spullen verhandelen makkelijker

Daarmee kunnen Nederlanders gemakkelijker tweedehandsspullen verkopen via het sociale medium. Het nieuwe verkoopplatform toont spullen die andere gebruikers in de buurt aanbieden. Ook kan er gezocht worden naar specifieke producten, of bijvoorbeeld op basis van prijs.



Nu al worden er veel spullen verhandeld via Facebook. Dat gebeurt in Amsterdam bijvoorbeeld via Facebookgroepen als Amsterdam Yard Sale (AYS). Deze groep telt inmiddels meer dan 30.000 leden. In de avonduren wordt zo ongeveer iedere vijf minuten een nieuwe advertentie geplaatst.



Facebook Marketplace werd vorig jaar oktober al gelanceerd in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Australië en Nieuw-Zeeland. Deze week komen daar zeventien andere Europese landen bij. Naast Nederland is de dienst ook in onder meer België, Duitsland, Frankrijk en Spanje beschikbaar.



Marketplace is te vinden via een apart icoontje in de Facebook-app en site.