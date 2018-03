Facebook geeft tips om nepnieuws te herkennen

Facebook werkt zelf aan het verminderen van misinformatie en 'fake news' op de website, maar geeft ook gebruikers enkele tips om nepnieuws te herkennen.



Let op de koppen

In totaal geeft Facebook tien tips voor het herkennen van nepnieuws. Allereerst wordt de gebruiker opgeroepen om goed op de koppen te letten. Nepnieuwsverhalen hebben vaak pakkende koppen en uitroeptekens. 'Wanneer een kop ongeloofwaardig klinkt, dan is deze het waarschijnlijk ook,' zo schrijft Facebook.



Volgens het sociale netwerk moeten we ook letten op het webadres en de bron. Bij twijfel kun je meestal op de homepagina meer informatie over de bron vinden onder het gedeelte 'Info' of 'About.'



Ook wijst Facebook op satirische nieuwsbronnen die expres nepnieuws de wereld in helpen, zoals De Speld of het Amerikaanse The Onion. 'Denk kritisch na over de verslagen die je leest en deel alleen nieuws waarvan je weet dat het geloofwaardig is,' schrijft Facebook in de laatste tip.



Nepnieuws in Nederland

Facebook wordt regelmatig gebruikt om nepnieuws te verspreiden, dat gebeurde onder andere tijdens de Amerikaanse verkiezingen in 2016.



Volgens minister Ollongren is ook Nederland een doelwit van landen die nepnieuws verspreiden. Rusland en andere landen proberen verkiezingen of andere interne aangelegenheden te beïnvloeden met nepnieuws, aldus Ollongren in een brief aan de Tweede Kamer in november.



Themauitzending

In Nederland werkt Facebook sinds vorig jaar samen met NU.nl en de Universiteit Leiden om feiten te checken en het verspreiden van misinformatie tegen te gaan.



Maandagavond is op NPO2 om 20:25 een speciale themauitzending Nieuws of Nonsens, over het fenomeen nepnieuws.



