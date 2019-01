Facebook blijft flink groeien, ondanks privacyschandalen

2,7 miljard Zoveel mensen in de wereld maken gebruik van Facebook of de andere diensten Instagram, Whatsapp en Messenger.

Van een afname in het wereldwijde aantal gebruikers is evenwel geen sprake. Het aantal dagelijks actieve gebruikers klom in december op jaarbasis met 9 procent tot gemiddeld ruim 1,5 miljard.



In het volgens kenners wat meer privacygevoelige Europa was er in de voorgaande twee kwartalen overigens wel sprake van een daling van het aantal gebruikers. Maar inmiddels is ook hier weer sprake van groei. Facebook heeft becijferd dat momenteel in totaal zo'n 2,7 miljard mensen in de wereld gebruikmaken van Facebook of de andere diensten Instagram, Whatsapp en Messenger.



Reprimande van Apple

Wel blijft het rumoerig rondom het bedrijf. Apple heeft Facebook woensdag nog een tik op de vingers gegeven. Een bepaald account waarmee Facebook apps kan uittesten, is volgens techsites flink ingeperkt.



De stap volgt op nieuws dat Facebook afgelopen jaren tieners van soms maar 13 jaar oud had betaald om een app te installeren. Stiekem keek Facebook vervolgens wat ze allemaal op hun telefoon deden.