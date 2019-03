Extra voorstellingen Woodstock-concert

Woodstock dat vijftig jaar geleden plaatsvond in de Amerikaanse staat New York, is in juni ook te zien in De Doelen in Rotterdam (9 juni) en het World Forum in Den Haag (16 juni). Dat liet de producent dinsdag weten.



In Woodstock Legends brengen een liveband en een strijkersensemble de muziek uit 1969 van muzikale grootheden als Joe Cocker, Janis Joplin en Jimi Hendrix weer tot leven. "Het is een trend dat mensen concerten en shows bezoeken die aansluiten bij de heimwee naar tijden van weleer," aldus een woordvoerder. "Maar ook jongere generaties waarderen de muziek die Woodstock bijzonder maakt."



Eerder was al bekend dat de show te zien is in het Concertgebouw Amsterdam, MartiniPlaza in Groningen en de Rodahal in Kerkrade.