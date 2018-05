Extra concert Shawn Mendes in Ziggo Dome uitverkocht

De Canadese zanger staat naast donderdag 7 maart 2019, nu ook op vrijdag 8 maart in de Ziggo Dome in Amsterdam. Ook het nieuwe concert van 8 maart was vrijwel direct uitverkocht.



De optredens maken deel uit van Mendes wereldtournee The Tour, die in het teken staat van het nieuwe album dat op 25 mei verschijnt.



De 19-jarige Mendes scoorde in de afgelopen jaren verschillende grote hits als Stitches, Mercy, Treat You Better en There's Nothing Holding Me Back. Daarmee stond hij wereldwijd in diverse hitlijsten.



Lees ook onze recensie van zijn vorige show: Piepjonge fans redden Shawn Mendes in de Ziggo Dome