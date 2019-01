Exportwaarde Nederlandse dance 150 miljoen

Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Perfect & More dat sinds 2004 in opdracht van Buma Cultuur de exportwaarde van Nederlandse popmuziek in kaart brengt.



Het aandeel van dance-muziek is vanaf 2009 gegroeid van 33 procent naar ruim 71 procent in 2017. Tiësto, Yellow Claw, Oliver Heldens, Martin Garrix, Dash Berlin, R3Hab, Afrojack, Sam Feldt, Laidback Luke, Hardwell, Don Diablo, Headhunterz, Nicky Romero, Joris Voorn en Fedde Le Grand zijn onder meer dj's die bij de 20 meest optredende artiesten staan.



André Rieu

Tiësto voert de lijst van meeste buitenlandse optredens aan, gevolgd door Yellow Claw, Oliver Heldens, Martin Garrix en Dash Berlin. Ook André Rieu had veel buitenlandse optredens.



Het meeste geld verdienen Nederlandse acts met optredens. Zo'n 166,5 miljoen euro komt op deze manier binnen, 22,5 miljoen wordt vergaard via rechten en 12,4 miljoen met opnamen. Volgens het onderzoek waren er 958 Nederlandse acts in 2017 in 93 verschillende landen actief buiten Nederland.



't Kleine café aan de haven

Individuele tracks die in het buitenland hoge ogen hebben gegooid waren Waves van Mr. Probz, Reality' van Lost Frequencies/Felix De Laet, Animals van Martin Garrix, Firestone' van Kygo en Policeman van Eva Simons/Sidney Samson. Klassiekers als Venus van Shocking Blue (Robbie van Leeuwen), Radar Love van Golden Earring, You van Ten Sharp en In 't Kleine Café Aan De Haven van Pierre Kartner bleven succesvol.