Exacte kopie Real Madrid - Ajax, maar dan in een game

Een klassiek spelletje zoek de verschillen. Een gamer heeft de moeite genomen om de mooiste wedstrijd van Ajax in de 21ste eeuw, de 1-4 winstpartij op Real Madrid in de Champions League, tot in detail na te spelen.



Hoe de gamefreak het heeft geflikt, is niet duidelijk, maar het behoeft geen nadere uitleg dat er goed over is nagedacht. De doelpunten van Hakim Ziyech, David Neres, Dusan Tadic en Lasse Schöne zijn nauwelijks van de echte beelden te onderscheiden.



Ook het beruchte VAR-moment op de zijlijn met Noussair Mazraoui is in de samenvatting meegenomen. Net als tijdens de echte wedstrijd is ook in het spel niet te zien of de bal nou wel of niet over de lijn was.