Eva Jinek zet zoontje op de wereld

"Hij is er, het beste dat ons kon overkomen", schreef Eva bij een foto waarop alleen een oor van de kleine te zien is. Eva maakte in maart bekend dat zij en haar vriend, producer Dexter van der Voorn, een kind verwachten.



Stop talkshow

Eind juli stopte ze, een week eerder dan gepland, met haar latenighttalkshow Jinek. Eva had een "iets" te hoge bloeddruk en last van verschillende zwangerschapskwalen. "Het gaat gewoon niet meer", zei ze bij haar afscheid. "Over niet al te lange tijd ben ik er ook weer en dan waarschijnlijk aanmerkelijk slanker dan nu."



Jinek keert in januari terug op de buis. Momenteel is Jeroen Pauw elke werkdag op de buis met zijn latenighttalkshow Pauw, hij keerde maandag terug. De afgelopen vijf weken presenteerde Nadia Moussaid rond de klok van 23.00 uur Laat op Eén.