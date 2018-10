Eva Jinek wint Sonja Barend Award

Zij kreeg de vakprijs voor haar gesprek met politicus Farid Azarkan, die in de talkshow Jinek probeerde uit te leggen hoe zijn partij DENK een nepcampagne testte met affiches met pittige uitspraken die van de PVV leken te komen.



"Het is Jinek op haar best, DENK op zijn lelijkst," aldus tv-recensent en jurylid Angela de Jong van het AD over het gesprek met Azarkan. "De DENK-politicus probeerde zijn gebrek aan argumenten te verhullen met veel geschreeuw en jij-bakken. In plaats van terug te schreeuwen, kiest Jinek er op het juiste moment voor om in te houden en het bij een ijzige blik te laten.''



Barend reikte de onderscheiding voor het beste tv-interview van het jaar woensdag hoogstpersoonlijk uit tijdens een uitzending van De Wereld Draait Door.



Tiende keer

Andere genomineerden waren Adriaan van Dis en Coen Verbraak. Van Dis was in de race met zijn gesprek met met de Britse acteur Stephen Fry over zijn leven.Verbraak was genomineerd voor zijn interview in het programma Kijken in de ziel met de gereformeerde predikant Floris van Binsbergen.



Het was de tiende keer dat de prijs, georganiseerd door de VARAgids, werd uitgereikt. Vorig jaar won Janine Abbring de award met haar gesprek in Zomergasten met de terminaal zieke burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam.