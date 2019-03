Europarlement kiest zijde muziekmaatschappijen

Muziek- en filmmaatschappijen weten nu dat zij de hoofdprijs kunnen vragen

4. Meer geld uit rechten is toch goed voor al die musici, die nu voor een habbekrats op internet te ­vinden zijn?

Was het maar zo. De meest lucratieve auteurs- en naburige rechten zijn al lang niet meer in handen van de oorspronkelijke musici, maar gewilde handelswaar voor muziekmaatschappijen en grote investeringsmaatschappijen, die het als pure handelswaar of beleggingsvoer zien.



De nieuwe regels zijn vooral een beloning voor die muziek- en filmindustrie, die miljarden opstrijkt aan de handel en het uitbaten van die rechten, waarvan de oorspronkelijke artiest of schrijver slechts een fractie overhoudt.



Europa heeft nu simpelweg internetmultinationals als Google, Facebook of Spotify ondergeschikt gemaakt aan de belangen van een andere groep multinationals: de muziek-, film-, en auteursrechtenindustrie.



De EU hoopt nu dat zulke platforms simpelweg betere auteursrechtendeals zullen afsluiten. Maar of dat zal gebeuren, is de vraag. Muziek- en filmmaatschappijen weten nu dat zij de hoofdprijs kunnen vragen. Of het dan nog houdbaar is om diensten als YouTube gratis aan te bieden, is afwachten.



Webbedrijven die daar niet op in willen gaan, kunnen weinig anders doen dan die content vervolgens blokkeren. Grote bedrijven kunnen straks bepalen welke informatie we te zien, te horen of te lezen krijgen op internet.



Overigens gaan de nieuwe regels niet meteen in. De EU-landen moeten de regels eerst nog vertalen naar landelijke wetgeving en die dan binnen twee jaar invoeren.