EU wil opheldering over misbruik Facebook in de VS

De Tsjechische reist maandag naar Washington voor gesprekken over databescherming.



Zaterdag werd bekend dat de autoriteiten in Massachusetts een onderzoek instellen naar het vermeende misbruik door het databedrijf Cambridge Analytica.



Politieke advertenties

Het bedrijf zou de gegevens hebben gebruikt om profielen te maken van Amerikaanse kiezers. Zij werden vervolgens bestookt met gepersonaliseerde politieke advertenties, aldus The New York Times en The Observer.



Volgens de Europese Commissie is het misbruik van persoonlijke gegevens voor politieke doeleinden onaanvaardbaar. Vreselijk, als het wordt bevestigd, zei Jourova dit weekend al. "Dit willen we niet in de EU."



Ook het Europees Parlement is bezorgd. Voorzitter Antonio Tajani sprak van een "onacceptabele inbreuk op de privacyrechten van onze burgers" als de beweringen waar zijn. "Het Europees Parlement zal een volledig onderzoek instellen en digitale platforms ter verantwoording roepen."



Privacy Shield

Leden van de commissie Burgerlijke Vrijheden en Justitie willen Facebook uitnodigen om de zaak te bespreken.



Jourova ontmoet in Washington de Amerikaanse minister Wilbur Ross (Handel) om te praten over Privacy Shield. Daarin zijn afspraken tussen de EU en de VS vastgelegd over bescherming van persoonlijke gegevens.



Ze heeft ook een gesprek met justitieminister Jeff Sessions. Haar besprekingen met de ministers waren al gepland.



