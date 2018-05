Erwin Olaf schenkt Rijks bijna 500 werken

Ook heeft het museum met steun van de BankGiro Loterij voor 200.000 euro nog eens zestig foto's en drie video's gekocht, meldt de Volkskrant.



De werken vormen volgens het Rijksmuseum en Olaf de kerncollectie uit het oeuvre van de 58-jarige fotograaf. Elke komende twee jaar zal het museum in overleg met Olaf bepalen wat voor nieuw werk aan de verzameling kan worden toegevoegd.



Nationale fotocollectie

Directeur van het museum Taco Dibbits zegt in de krant dat het werk van Olaf hoort in de nationale fotocollectie van zo'n 200.000 foto's die het Rijks beheert. "Hij is een van de belangrijkste fotografen van het laatste kwart van de twintigste eeuw,'' aldus Dibbits.



Het Rijksmuseum organiseert volgend jaar juli een tentoonstelling van Olafs foto's, in samenhang met de eigen collectie Hollandse Meesters.



Aan de schenking zijn geen voorwaarden verbonden, zegt Olaf. "Mijn werk is in goede handen. Dan ga ik niet zeuren over hoe vaak ik zou willen dat het wordt tentoongesteld,'' zegt hij.



Koningshuis

Olaf, een voorvechter van homo-emancipatie, werd bekend in de jaren tachtig door provocerende foto's van dikke, vastgebonden vrouwen, naakte mannen met een erectie en kleine mensen. Later werd zijn werk genuanceerder.



Zijn meest recente wapenfeit is een fotoserie van koning Willem-Alexander en zijn gezin, die opvalt door het informele karakter.