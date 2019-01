Ernstig zieke Raggende Man Bob Fosko zoekt hulpzangers

Als ik het niet red in een nummer, kunnen die zangers me opvangen

De Raggende Mannen maakten in de jaren negentig naam met harde en heftige Nederlandstalige muziek die ze zelf omschreven als punkjazz. Het Raggende Mannen-nummer Poep in je Hoofd, ook bekend als Zal ik jou eens lekker in de bek schijten?, is een Nederpopklassieker.



Conditie

Het veelal geschreeuwde repertoire van de Raggende Mannen, die na een lange afwezigheid sinds 2013 sporadisch weer optraden, vraagt nogal wat van een zanger. Kan Fosko dat in zijn huidige conditie wel aan?



"Voorlopig voel ik me helemaal niet zo slecht. Ik ben naar de KNO-arts geweest, die niets verdachts op mijn stembanden zag. Hij zei: 'Als jij denkt dat het kan, vind ik het best.' Als ik het niet red in een nummer, zijn er die andere zangers om me op te vangen."



Bob Fosko, ook bekend als acteur, heeft een lijstje gemaakt van zangers met wie hij de komende tournee graag wil optreden.



"Maar daar wil ik ze niet mee via de krant overvallen. Ik kan al wel zeggen dat Beatrice van der Poel heeft toegezegd; een ware stemkunstenares met wie ik vaak heb gewerkt en die wel van wanten weet."



Mogen zangers zich ook zelf aanmelden? "Als ze wat te bieden hebben, sta ik daar zeker voor open. Bij optredens staan er ook vaak mensen te dringen om een potje mee te mogen zingen. Vaak gaat dat heel goed. Zo ontzettend moeilijk is het ook niet."