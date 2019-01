Erland Galjaard als strategisch adviseur naar Talpa

Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik graag met John werk Erland Galjaard

Bij zijn nieuwe baas krijgt Galjaard de functie van strategisch adviseur. 'In deze functie gaat hij over alle vormen van content bij Talpa Network inhoudelijk advies geven', laat Talpa in een persbericht weten. 'Hij zal een grote rol spelen bij de integratie van de content over alle platformen van het mediabedrijf.'



Galjaard zal drie dagen in de week bij Talpa Network gaan werken. De rest van zijn tijd blijft hij besteden aan zijn activiteiten in zijn eigen bedrijf, Creative Souls.



