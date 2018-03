Erik van Lieshout wint Heinekenprijs voor de Kunst

De jury van de tweejaarlijkse prijs roemt het werk van Erik van Lieshout vanwege het radicale, het persoonlijke en het confronterende karakter.



Van Lieshout maakt tekeningen, collages, sculpturen en videowerken, veelal gecombineerd tot multimediale installaties. Hij is zelf altijd aanwezig in zijn videowerk.



De prijs wordt uitgereikt door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.



Taboes

'Van Lieshout gaat de dialoog aan met groepen mensen uit de samenleving, ook met diegenen waar meestal met een boog omheen wordt gelopen,' schrijft de jury.



'Hij schuwt geen enkel taboe of precaire situatie, integendeel, hij gaat er recht op af en zoekt de dialoog,' oordeelt de jury verder.



De prijs bestaat uit een geldbedrag van 50.000 euro, een tentoonstelling of publicatie ter waarde van 50.000 euro en een trofee.



Sinds 1988

De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst wordt sinds 1988 eens in de twee jaar uitgereikt aan een in Nederland wonende en werkende kunstenaar.



Eerdere laureaten waren onder anderen Yvonne Dröge Wendel, Peter Struycken, Mark Manders, Barbara Visser, Job Koelewijn, Daan van Golden, Aernout Mik, Guido Geelen en Wendelien van Oldenborgh.



De uitreiking van de prijs vindt plaats op 27 september in het Muziekgebouw aan 't IJ.



