Er valt nog een hoop winst te behalen qua genderemancipatie

De publieke omroep is al jaren in de ban van transgenders. Het begon in 2014 met Hij Is Een Zij, het eerste realityprogramma waarin transmannen en -vrouwen werden gevolgd.



Daarna volgden Love Me Gender (2016), Geslacht! (begin 2017) en de documentaire Genderbende (2017). Lips heeft het allemaal met buitengewone interesse en plezier bekeken.



Nu het laatste gendergerelateerde programma alweer een jaar geleden op de buis was, hoopt Lips eigenlijk dat het genre is opgedroogd. Dat transgenders geen eigen tv-serie meer hoeven, maar gewoon eens mogen aanschuiven bij een talkshow of tv-spelletje, zónder dat het transgender-zijn een onderwerp is. Uit De Kast zouden we nu tenslotte ook niet meer zo gauw tegenkomen.



In België valt nog wel een hoop winst te behalen qua (trans)genderemancipatie, zo bleek woensdagavond op NPO 2.