Er gebeurt weinig in een studio met 100 couchpotato's

Er gebeurt natuurlijk weinig in een studio met honderd couchpotato's. Aan Edens de taak er af en toe een grap uit te gooien.



Na een fragment van Voetbal inside waar René van der Gijp met blonde pruik als Renate aan tafel zit: "De grap van René was er een in de categorie smakeloos en toch niet goed."



In Dit was het Nieuws, dat Edens ook presenteert, confronteerde teamcaptain Peter Pannekoek hem met zijn nieuwe programma: "Wat een formatarmoede is dat zeg, jézus."



Terecht. Reinout Oerlemans presenteerde exact dezelfde show al in 2006. En die werd niet voor niets niet herhaald.



Lollig werd het pas toen Edens aan finalist Mike vroeg of hij een guilty pleasure had.



"Nee, ik kom er wel open voor uit. Voor de programma's dan."



Waarop Edens suggereert: "Want de rest is nog een beetje...?"



Mike: "Nee, ik val gewoon op mannen. Kut! Nee! Op vrouwen! Vrouwen!"



De rest van de avond was voor Edens een makkie.



