En toen moest Hazes Jr. uitleggen hoe baby's worden gemaakt

In Saved By The Bell worden BN'ers voor een klas met kinderen gezet en geïnterviewd. Het idee van SBS6 is dat deze gelegenheidsklas van acht- tot twaalfjarigen door hun onbevangen vragen iets losmaken.



In de aflevering van gisteravond waren Daphne Schippers en André Hazes te gast. Bij Schippers, die ooit twee jaar op de pabo zat, leverde dat niet veel onverwachts op. Door het grote aantal vragen over sport werd het min of meer een spreekbeurt over atletiek.



Hoe anders was dat bij André Hazes, van nature een stuk spraakzamer en gewend een publiek te vermaken. De onschuldige vragen van de kinderen - heb je weleens gespiekt, wat is je lievelingsliedje - maakten al snel plaats voor persoonlijke vragen over de relatie met zijn zestien jaar oudere vrouw, over zijn drankgebruik en zijn overleden vader.