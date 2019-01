En hierom is Ryanne dus ingehuurd als presentator

Ik ben echt zo'n slechte presentator, waarom huren jullie me nou weer in?

Vervolgens ging ze langs bij de werkloze Lex, die na het afronden van zijn studie houtbewerking elke nacht Fortnite speelt. Van Dorst lachte Lex keihard uit toen zijn avatar werd neergeschoten: "Wat gênant! En dit komt nog op tv ook! Je kan beter tafeltjes gaan timmeren!"



In de haven trof ze vervolgens een nachtvisser aan die na drie uur nog niets had gevangen: "Tja, het is geen vang­en, het blijft vissen." Maar hij was graag alleen, bekende hij.



Tegen vijven liep Van Dorst een man tegen het lijf die zei van het klaverjassen te komen en daarna een wandelingetje te hebben gemaakt. Al snel ontlokte ze hem de bekentenis dat hij op zoek was naar snelle liefde in een homobosje en dat hij 'in een dipje' zat. Ze gaf hem een knuffel.



Het was weer een topprogramma. En dan te bedenken dat de presentatrice aan het begin van de avond - nadat ze tevergeefs twee fietsers had aangesproken - nog had verzucht: "Ik ben echt zo'n slechte presentator, waarom huren jullie me nou weer in?"



Volgende week gaat ze naar Amsterdam. Lips kijkt.



Reageren? hanlips@parool.nl