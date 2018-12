De testosteronbolletjes waarmee hun bondsarts in die jaren wielrenners oppepte, hadden ze nog nooit gezien

De Oost-Duitse schaatsers hadden toen al een slechte naam. Hun bondscoach was wereldkampioen ontkennen, zei Mart Smeets. "Nein, nein, nein..." Maar hun Nederlandse rivalen Ria Visser en Yvonne van Gennip konden ook niet verklaren waarom hun dopingtest moest worden verdonkeremaand.



De testosteronbolletjes waarmee hun bondsarts in die jaren wielrenners oppepte, hadden ze nog nooit gezien. Zeiden ze. Ze kregen alleen eens per jaar een griepinjectie.



Zaterdag ook al een mooie Andere Tijden, over de Maastunnel. Al 75 jaar is dat de levensader van Rotterdam. En dan denken wij in Amsterdam aan een fietsbrug over het IJ, terwijl je dus ook zonder regen, klimmen of tegenwind door een tunnel kunt.



Net als in de Maastunnel met de roltrap twintig meter naar beneden, ongeveer net zo diep als metrostation Vijzelgracht, helemaal zo gek nog niet.



Ook nooit geweten: de havenarbeiders gingen en masse lopend naar hun werk en daarom is You'll Never Walk Alone zo'n doorslaand succes geworden als Feyenoordhymne.



Weer wat geleerd van die goeie ouwe tv.



Reageren? hanlips@parool.nl