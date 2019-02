Emotionele Ilse DeLange ontroert in Ziggo Dome

recensiespiegel Ziggo Dome, Amsterdam -



Dit keer zingt ze het solo op akoestische gitaar en af en toe met gebroken stem. Het is het ontroerendste moment van het concert.



En het is toch al een avond waar de emoties dicht aan de oppervlakte liggen. De zangeres is opvallend vaak geroerd en moet een paar keer tranen wegslikken. Ook als ze na ruim twee uur spelen haar publiek bedankt voor de steun tijdens haar carrière die inmiddels bijna 21 jaar beslaat. Ze kan de eerste regels van Miracle er maar moeilijk door uit haar mond krijgen.



Het is een passend slot van een fraaie, maar ook grillige zaterdagavond. Eentje waarop DeLange (41) bewijst dat ze haar ervaring weet om te zetten in een nog altijd groeiende live-prestatie. Een avond ook waarop de gemiddelde kwaliteit van DeLanges laatste soloalbum een werkelijk gedenkwaardig optreden in de weg staat.



Heeft DeLange net een kippenvelduet gezongen met de Amerikaanse wereldster Calum Scott, You Are the Reason, valt ze terug op enkele van de zwakkere liedjes van haar in augustus verschenen soloplaat. Daarop omarmt ze - na een paar als frontvrouw van americana-formatie Common Linnets - de elektropop weer.



Een exercitie die ze op een avond als deze - DeLange speelde ondanks haar statuur nooit eerder in de Ziggo Dome - te veel ruimte geeft. Liedjes als Heartbeart, Runaway en Around Again breken op driekwart van het concert zomaar de spanningsboog. En dat is jammer, want in de anderhalf uur daarvoor heeft DeLange - in futuristische outfit van glanzende zilveren broek en bronzen jasje - juist zorgvuldig naar een climax toegewerkt.