Ellie Lust was nog geen dag in town of ze greep keihard in

Het was een gevoelige slag voor de Keniaanse gokmaffia. En dat allemaal dankzij Ellie Lust, 'police officer from Amsterdam'.



Op hun bankje aan het marktplein in de provinciestad Lodwar werden zeven gokkers vanuit een taxi overrompeld door de politie, Ellie voorop. Het was 42 graden, het zweet liep in stralen van haar rug. Aldus Ellie.



De illegale gokkers waren er gloeiend bij. Drie van hen werden gearresteerd. Vier anderen wisten te ontsnappen, maar hun slippers en hun kaartspel waren ze kwijt.



Het was al de tweede aflevering van Ellie Op Patrouille, de serie waarvoor Ellie Op Patrouille gaat met politiecollega's in andere wereldsteden.



Vorige week rolden ze in de Colombiaanse hoofdstad Bogota een heel drugshol op. Of een heel drugskartel, daar wil Lips vanaf wezen.



Volgende week sluit Ellie zich aan bij een elite-eenheid van de politie in Albanië. Aan de grens met Kosovo ontdekt ze twee internationaal gezochte criminelen, belooft de ronkende vooruitblik van aflevering drie.