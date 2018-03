Ellie Lust verhuist tijdelijk naar Rotterdam

Dat bevestigt ze na berichtgeving van AT5. Volgens de zender genereert ze met haar televisieoptredens dusdanig veel aandacht dat de politieleiding ervoor kiest haar in de luwte te houden. In Rotterdam gaat ze aan de slag bij het programma Opsporing Verzocht.



Lust (51) is sinds 2007 regelmatig op televisie te zien geweest in haar hoedanigheid als politieagente en voerde in onder meer Opsporing Verzocht en het NOS Journaal het woord over politiezaken.



In 2016 kreeg ze landelijke bekendheid na deelname aan het programma Wie is de Mol? Op het moment is ze bij de AvroTros te zien in Ellie op Patrouille, haar eerste eigen tv-programma. Daarin loopt ze mee met vakgenoten in het buitenland.



