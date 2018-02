Ellie Lust scoort met Ellie op Patrouille

Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.



In Ellie op Patrouille loopt de Amsterdamse politiewoordvoerder mee met buitenlandse collega's, om te ervaren wat zij allemaal meemaken tijdens het werk.



Het is de eerste presentatieklus voor Lust. Eerder was ze al te zien in onder meer Opsporing Verzocht en als deelneemster in Wie is de Mol?.



NOS Journaal

Ook enkele andere programma's beleefden hun première op dinsdagavond. Het derde seizoen van trouwprogramma Married at First Sight, met presentator Peter van der Vorst, begon op RTL 4 met 953.000 kijkers.



De docuserie Five Days Inside van Beau van Erven Dorens ging van start met 920.000 belangstellenden. Daarnaast begon op RTL 5 de Slechtste Chauffeur van Nederland VIPS, met onder anderen Henk Westbroek en Gerda Havertong als deelnemers. Daar keken 751.000 mensen naar.



Ruim 2,3 miljoen mensen zagen dinsdag het NOS Journaal van 20.00 uur. Daarmee was het nieuwsprogramma het best bekeken programma van de dag.



