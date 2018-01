Ellie Lust op patrouille in buitenland in nieuwe serie

Zij verruilt de vertrouwde straten van Amsterdam voor die van Colombia, Kenia, Israël, Dubai, Albanië en San Francisco, zo maakte de omroep vrijdag bekend.



Het programma Ellie op patrouille, dat vanaf 27 februari te zien is, geeft volgens Avrotros 'een uniek inkijkje in de wereld van de buitenlandse politiekorpsen'.



In elke aflevering staat een ander land of een andere stad centraal. In Colombia duikt Lust in de wereld van de drugshandel, in Kenia loopt zij mee met collega's die kinderprostitutie bestrijden en in San Francisco wordt de Amsterdamse geconfronteerd met de vele daklozen in de Amerikaanse stad.