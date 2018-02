Ellie Lust: 'Centrum Amsterdam is vergelijkbaar met Bogota'

In de eerste aflevering van het Avrotros-programma Ellie op Patrouille loopt Ellie Lust mee met het politiecorps in de Colombiaanse hoofdstad Bogota.



De Wie is de Mol?-deelnemer en politiewoordvoerder verbaast zich zichtbaar over de werkwijze van haar Colombiaanse collega's tijdens een nachtdienst. En, zoals Wie is de Mol?-kijkers weten: wanneer Lust het beter weet, is ze op haar best.



Oneliner

Zo is de rommelige aanhouding van een man, waarbij tien Colombiaanse agenten er maar mondjesmaat in slagen diens vrouw op afstand te houden, voor Lust voedingsbodem voor een oneliner zoals we die van haar het liefst horen. "Die moet je gelijk op honderd meter zetten. Blijft escaleren natuurlijk."



Toch ziet Lust ook parallellen met de nachtdiensten in Amsterdam, waar ze al meer dan tien jaar bij de politie werkt. "Het hangt van het gebied af. In het centrum van Amsterdam is het vergelijkbaar met hier. Het gaat daar maar door, en door en door. Maar in andere delen van Amsterdam is het stiller," antwoordt ze op de vraag van een Colombiaanse agent of het er in Nederland ook zo aan toe gaat.



Misschien kan het politiewerk in Kenia, waar de volgende aflevering is opgenomen, de onverschrikbare Lust wel van haar voetstuk brengen.



