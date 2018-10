Eigenlijk is dj Bram Fidder nog een puppy

Ik zeg vooral dat het heel vet is omdat dat een sociaal verwacht antwoord is

Toch laat Fidder een paar keer in de documentaire zijn masker zakken. Zoals vlak voor een trip naar India, waar hij een reeks optredens gaat doen: "Ik heb er wel zin in. Of nee, ik heb er helemaal geen zin in. Ik vind het heel eng ­allemaal. Ik zeg vooral dat het heel vet is omdat dat een sociaal verwacht antwoord is."



Zijn moeder heeft hem nooit zien optreden: ze overleed toen hij 17 was. Ze heeft ook nooit tegen hem gezegd dat hij iets goed deed, en die erkenning zoekt hij nu blijkbaar bij zijn volgers.



Hij flipt compleet als iemand iets on­aardigs over hem post.



Op een gegeven moment neemt Fidder een hond, een puppy - niet slim als je zo veel van huis bent. De hond is ook al snel weer van het toneel verdwenen: "Hij groeide te hard."



Eigenlijk is Bram zelf nog een puppy, dacht Lips in een vaderlijke bui.



