Eigenlijk had de geestige zuster 'welkom in de hel' willen zeggen

'Kan het kloosterleven verschil maken voor vijf jonge vrouwen voor wie ego, geld en ­sociale media belangrijk zijn?'



Wie de vijf feestbeesten maandagavond bij Pauw had gezien, wist het antwoord al (spoiler: nee), maar dat mocht de pret niet drukken in de Nederlandse versie van de Britse serie Bad Habits, Holy Orders, die woensdag van start ging bij de EO op NPO3.



Net als in het Britse voorbeeld zit het leedvermaak in de confrontatie tussen de nietsvermoedende dames, die alleen weten dat ze een spirituele reis gaan maken, én de kloosterzusters, die vol voorpret staan te wachten bij de voordeur van Casa Carmeli.



Toen social influencer Roxanne binnenkwam in een ­oudroze outfit was de droge reactie van zuster Elvira ­Maria: "Ze kleurt mooi bij de bank."



Eigenlijk had de geestige zuster 'welkom in de hel' willen zeggen.



De vijf vrouwen zijn gecast op veel uiterlijk vertoon en weinig innerlijke bagage. Zoals Grace, voor wie een uitgaansavond geslaagd is 'als ik heb overgeven'. Of shoppingqueen Desi, die het met haar vriendinnen 'alleen maar over nagels en kleding' heeft.



Glamourmodel Joy ('Ik heb mijn bovenlip en mijn borsten laten doen, en mijn haar en mijn nagels zijn nep') stond wel open voor spiritualiteit: 'Ik ben heel erg into ­geloof en zo, maar ik heb geen zin in regels.'



Roxanne vond het ook maar niets dat ze haar telefoon moest inleveren: "Ik kom hier echt niet meer tot mezelf dan thuis met mijn telefoon."



De optimistische zuster Elvira Maria zag toch mogelijkheden: "Onze Lieve Heer heeft maar zo'n gaatje nodig en hij zit erin."



