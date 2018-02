Eerste vrouwelijke sportjournalist Wil Merkies (86) overleden

Merkies werkte onder andere voor Het Parool en de Volkskrant. Ze ging van jongs af aan met haar vader mee naar Ajax en haar grootste droom was sportverslaggever worden.



In een interview met Het Geheugen van Oost vertelt ze hoe ze probeerde als sportjournalist aan de slag te gaan bij de Volkskrant. 'De chef personeelszaken antwoordde: "Meisje, dat lukt je nooit. Op de redactie werken geen vrouwen. Op de abonnementenafdeling is wel een vacature".'



Ze nam de baan aan en wist later toch verslaggever op de sportredactie te worden. Zonder slag of stoot ging dat niet. Abonnees klaagden omdat een vrouw de voetbal- en ijshockeywedstrijden versloeg. 'Voortaan kwam boven mijn artikelen te staan: 'van onze verslaggever'. Hierin stemde ik toe.'



Oostelijke Eilanden

'Een markante Eilander is dood', staat in haar overlijdensadvertentie in Het Parool. Merkies was onder andere betrokken bij de buurtkrant Postcode 1018 - voor onder andere de Oostelijke Eilanden - de website Het Geheugen van Oost, en het buurtplatform Kattenburg/Marineterrein. Ze gaf schrijfworkshops, organiseerde debatten en zat in verschillende werkgroepen



Als Wittenburger stuurde ze vorige week een brief naar de opiniepagina's van Het Parool, naar aanleiding van de schietpartij waarbij de 17-jarige stagiair Mohammed Bouchikhi om het leven kwam, waarin ze terugdenkt aan een bezoek van Van der Laan aan de wijk.



'Van der Laan stelde zich heel hard op en ik denk nog altijd aan zijn waarschuwing: "Als dit zo doorgaat, zit Wittenburg binnen een half jaar in de top vijf van slechte wijken in Amsterdam." Dat hij zo gelijk zou krijgen en wij nu in diezelfde top vijf op de eerste plek staan is niet te geloven. De situatie op Wittenburg en de Oostelijke Eilanden is na de gewelddadige dood van weer een jongere in de wijk veel en veel zorgelijker dan tijdens het bezoek van de helaas overleden burgemeester.'