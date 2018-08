Eerste solist van Het Nationale Ballet stopt vanwege blessure

De danser neemt op zondag 16 september afscheid van het publiek, als hij nog eenmaal danst op het podium van Nationale Opera & Ballet in Amsterdam.



Hij treedt dan op na het programma The New Classics en danst dan de balletten Ssss... van Edward Clug en de 'witte' pas de deux uit La Dame aux Camélias met zijn danspartner Igone de Jongh.



Assistent-balletmeester

Rademaker won in april nog de Grand Prix tijdens het Dance Open festival in Sint Petersburg en in juni was hij genomineerd voor prestigieuze Russische dansprijs de Benois de la Danse, ook wel de 'Oscar van de dans' genoemd.



De danser blijft aan Het Nationale Ballet verbonden als assistent-balletmeester. Hij was sinds 2015 eerste solist bij het bekende gezelschap.