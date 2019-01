Eerste Kuifje-album geveild voor 35.000 euro

Dat meldt Catawiki. Het album was het eerste uit de reeks Kuifje-strips en verscheen in 1930. Van het eerste verhaal werden in eerste instantie slechts 10.000 exemplaren gedrukt.



Pas veertig jaar later volgde er een herdruk. De vroege versie van het album is daarom erg gewild bij verzamelaars, zegt stripboeken-expert Patrick Vranken bij Catawiki.



Het geveilde exemplaar was in "zeldzaam goede staat" en bovendien eentje uit de oplage van de eerste duizend.



Kuifje bestaat donderdag precies 90 jaar. Het eerste avontuur van de reporter en zijn hondje Bobbie, getekend door de Belg Hergé, verscheen in 1929 voor het eerst als krantenstrip.



