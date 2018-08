Eerste dag Lowlands is vooral relaxt maar knalt nog niet

De Amerikaanse groep Brockhampton presenteert zich nadrukkelijk als boyband, maar is daar wel de hiphopversie van. Van de in totaal veertien leden van het collectief (grafisch ontwerpers en soortgelijke types meegerekend) staan er zes op het podium.



Jonge gasten in identieke witte shirts; het kost weinig moeite ze voor te stellen op een poster aan de wand van een meisjeskamer. Maar hun raps klinken hard en fel, al zijn er soms ook gezongen stukjes suiker-R&B. Leuk, maar de hier en daar verwachte revelatie zijn ze niet.



War on Drugs

De Jeugd van Tegenwoordig brengt de Alpha, de grootste tent van het festival met een dit jaar verhoogd podium, al vroeg in feestelijke extase. Heel fijnzinnig is hun greatest hits-revue ­misschien niet, maar het optreden is wel veel effectiever dan dat van het na De Jeugd spelende War on Drugs.



De Amerikaanse groep kondigde deze week voor 8 december nog een eigen show in de aan in de Ziggo Dome. Hopelijk is daar meer belangstelling voor dan voor hun show op Lowlands, waar de Alpha bij lange na niet volloopt.