Eerbetoon aan John en Yoko in Concertgebouw

Marike Jager, Maaike Ouboter, Bertolf en Yorick van Norden brengen een muzikale ode aan het wereldberoemde stel, maakte het Concertgebouw donderdag bekend.



Speciale gast is Mark Lewisohn, die wordt gezien als een van de grootste Beatles-kenners. Ook zijn er andere gasten bij het concert aanwezig die er destijds ook bij waren in het Hilton Hotel in Amsterdam. Zij kijken terug op dit bijzondere moment in de muziekgeschiedenis.



Wereldvrede

John Lennon en Yoko Ono sloten zich in maart 1969 een week lang op in het Amsterdamse hotel. Het pasgetrouwde stel probeerde met hun actie een statement te maken voor wereldvrede. Van over de hele wereld kwamen journalisten langs om Lennon en Ono in kamer 702 te interviewen.



"Deze boodschap van wereldvrede lijkt anno 2019 nog immer relevant en minstens zo actueel,'' aldus de organisatoren van de tribute.



De kaartverkoop is donderdag van start gegaan.