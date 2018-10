Net als bij Scandinavische krimi's begint de eerste aflevering van het in Zweden opgenomen De Kroongetuige met de vondst van een lijk. Een team van negen BN'ers moet in het dorpje, bevolkt door acteurs, de dader opsporen én achterhalen wie van hen de kroongetuige is en de zaak saboteert.



Een vergelijking met Wie is de Mol? is snel gemaakt. Ook hier veel zwarte opschrijfboekjes, dagboekfragmenten waarin anderen verdacht worden gemaakt, opdrachten en een test ('proces-verbaal') die bepaalt wie afvalt.



Op Twitter heet dat al snel een slap aftreksel van WIDM, maar Lips vindt het geen bezwaar. Vanaf de bank uitvogelen wie niet te vertrouwen is, blijft leuk. Als je weet dat de rechercheurs een oorbel moeten vinden in de auto van een verdachte, zijn degenen die hem niet vinden al snel verdacht.