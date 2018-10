Een uur bijzonder voorspelbare tv over een nieuw dieet

Valt Nederland na de diëten van Sonja Bakker, Montignac en South Beach voor een nieuwe voedingsvoorschrift?



Het zou na de eerste aflevering van Dokters van Morgen, over het Pioppidieet, zomaar kunnen. Want wie wil er niet veel en lekker eten met een rood wijntje erbij en dan na drie weken soepeler in de pantalon passen en nog betere bloedwaarden hebben ook?



Het is dat het Pioppidieet geen directe commerciële vader heeft, anders had Lips een belletje naar de Reclame Code Commissie overwogen. Want de afslankmethode- vernoemd naar het Zuid-Italiaanse dorpje dat volgens de overlevering de gezondste mensen ter wereld huisvest - kreeg van presentatrice Antoinette Hertsenberg een 55 minuten durende reclamespot op NPO1 cadeau.



Hertsenberg verdiepte zich in het programma in de mogelijkheden van voedsel als medicijn. Dokters van Morgen toog daarvoor naar het stressloze gehuchtje Pioppi onder Napels waar Hertsenberg twee vrolijke dames (87 en 92 jaar) vroeg naar het keukengeheim van hun goede gezondheid. Pasta met veel groenten, antwoordden ze.