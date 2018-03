Een Thanksgiving met de Clintons is Eva Jinek gegund

Bij Matthijs aan tafel analyseerde Jinek scherp dat Clinton in haar elitaire democratische bubbel gewoon geen enkele voeling had gehad met de onvrede onder een grote groep Amerikanen.



In het interview met Hillary werd dat omfloerster aangestipt. Het bleef bij de vaststelling dat Clinton dingen mogelijk beter had kunnen aanpakken.



Na de laatste vraag rende Jinek weg om het portret van Bill en Hillary te pakken dat ze al een leven lang in huis heeft. Ze vertelde dat ze in moeilijke tijden veel steun ontleent aan het kleinood. Hillary straalde en zei dat Eva maar moest bellen als ze weer eens in de buurt is.



Reuze gezellig allemaal, en een Thanksgiving met de Clintons is Jinek van harte gegund, maar bij het volgende boek sturen we weer gewoon Sven Kockelmann.



