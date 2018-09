Een smetje op het verborgen verleden van Youp van 't Hek

Wie in zijn familiegeschiedenis duikt, hoopt iets bijzonders te ontdekken. Een bloedlijn met Van Gogh of de Oranjes bijvoorbeeld, zoals acteur Waldemar Torenstra in een eerder seizoen van Verborgen Verleden overkwam.



Bij de aftrap van het nieuwe seizoen ging Youp van 't Hek op zoek naar het verhaal van zijn voorouders. Van moeders kant dan. "Want die Van 't Heks hebben allemaal zo'n grote muil, daar heb ik al genoeg van gehoord." Waarvan akte.



De speurtocht leidde naar zijn opa Johan Schafstall, een ondernemende en muzikale man. Daar herkende Van 't Hek natuurlijk al iets in. Maar toen bleek dat opa een wedstrijd van de geheelonthoudersvereniging had gewonnen en de prijs van 25 gulden vervolgens direct had omgezet in drank, knorde Van 't Hek van genoegen.



"Nu weet ik zeker dat ik uit een goede familie kom. Het was een eigenzinnig mannetje dat zich kwaad kon maken."